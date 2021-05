Carmiano, maxi rogo nell'azienda di affissioni: distrutti cinque camion

Carmiano - Un incendio - quasi certamente di natura dolosa - è divampato, all'1.54 di questa notte, nel parcheggio esterno della società di affissioni Afficom, specializzata in campagne pubblicitarie itineranti e affissioni.

L'allarme è arrivato all'istituto di vigilanza Ggs La Velialpol di Veglie, che pensando a un furto ha immediatamente mandato sul posto, in via delle Pezze, una pattuglia. Apocalittico lo scenario che si è presentato: le fiamme divampavano già alte nel parcheggio e avevano avvolto tutti i mezzi parcheggiati al suo interno. Le fiamme ne hanno distrutto cinque in tutto: tre camion vela e due pulmini.

L'incendio non ha risparmiato neanche il capannone: distrutto il portone, le pareti esterne e gli impianti. Si parla di decine e decine di migliaia di euro.

Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, qualcuno avrebbe lanciato da un'auto una bottiglia incendiaria nel parcheggio. Le fiamme si sarebbero propagate quasi immediatamente. «È quasi sicuramente un incendio doloso - confermano dalla Afficom - i danni sono tanti, il fuoco non ha risparmiato nulla».

I carabinieri sono già al lavoro. Il rappresentante legale della società, Pierluigi Conte, ha già consegnato tutti i video della sorveglianza interna. È il cognato di Daniele carrozzo, ex presidente del consiglio comunale di Veglie.