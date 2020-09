«Una boccata d'arte»: tra i 20 borghi per le installazioni all'aperto c'è anche Presicce-Acquarica

Si chiama Una Boccata d'Arte, ed è un progetto d'arte contemporanea, diffuso e corale, realizzato da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua. Vuole essere un’iniezione di ottimismo, una scintilla di ripresa culturale, turistica ed economica basata sull’incontro tra l’arte contemporanea e la bellezza storico artistica di venti tra i borghi più belli ed evocativi d’Italia, tra cui quello pugliese di Presicce-Acquarica, con la realizzazione e presentazione di Whalebone Arch dell’artista Claudia Losi, seguita dall'associazione culturale Ramdom (inaugurazione dell’installazione 12 settembre 2020, h. 19 - Palazzo Ducale, Piazza del Popolo 44, 73054, borgo di Presicce, Presicce-Acquarica (LE). Orari di visita: dal 13.09 al 11.10.2020, tutti i giorni dalle 18 alle 21 e dalle 10 alle 12 su prenotazione al numero +39 3406506421)

Con Una boccata d’arte Fondazione Elpis desidera anche dare un significativo contributo per il sostegno dell’arte contemporanea e la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico italiano, in vista della ripresa delle attività culturali del nostro Paese. I venti borghi scelti, belli e caratteristici, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, saranno animati in settembre da venti interventi d’arte contemporanea site-specific, realizzati, per la maggior parte in esterni, da artisti italiani emergenti e affermati, invitati da Fondazione Elpis e Galleria Continua. Venti artisti per venti borghi, in tutte e venti le regioni d’Italia.

Nel corso delle scorse settimane gli artisti coinvolti hanno realizzato il primo sopralluogo nel borgo scelto, in compagnia dei rappresentanti del comune. Oltre a una visita generale del borgo e l’incontro con gli abitanti, gli artisti hanno individuato il sito che ospiterà i loro interventi, per i quali è in corso la fase di ideazione e progettazione.

Per questa sua prima edizione, Una boccata d’arte inaugurerà gli interventi artistici in contemporanea in tutti i borghi nel weekend del 12 e 13 settembre. Le opere rimarranno poi esposte per un mese offrendo una grande occasione di visibilità ai borghi coinvolti.

L’appuntamento Una boccata d’arte vuole favorire gli incontri all’aria aperta, in sicurezza, per gli appassionati d’arte, i collezionisti e gli operatori del settore, incentivando così il turismo di prossimità e la curiosità di chi ama vivere il proprio territorio e le iniziative che esso propone. È ora online il sito unaboccatadarte.it che racconta il progetto, con una sezione dedicata a ciascun artista e borgo coinvolto nella manifestazione e arricchita da immagini e testi d’approfondimento. Una

boccata d’arte pubblicherà il proprio viaggio attraverso queste 20 tappe italiane anche dall’account Instagram. Sulla pagina Facebook verranno annunciati nelle prossime settimane gli appuntamenti delle giornate d’inaugurazione.

Una boccata d’arte vedrà anche la collaborazione con le local community di IgersItalia che parteciperanno ai giorni dell’inaugurazione condividendo su Instagram, con il loro pubblico di appassionati, l’esperienza di un turismo differente alla scoperta dei borghi italiani, promuovendo così questi splendidi territori, le opere e il talento degli artisti coinvolti.