«Senso unico alternato»: a Leverano va in scena il teatro di strada

Strade chiuse per lavori…d’arte in corso. Così Leverano strizza l’occhio e accoglie il teatro che si fa compenetrazione di luoghi e scambio osmotico di sensazioni vive, di pelle e di carne. Senso Unico Alternato, è il titolo dello spettacolo sui generis, al suo debutto grazie alla fervida mente di un leveranese doc, l’attore e regista Francesco Zecca, dal cui ricco cilindro viene

fuori quest’ultima chicca di fine estate.

Come accaduto finora solo per la festa patronale in onore di San Rocco, il comune chiuderà le strade al traffico, aprendole ad un modo nuovo di incontrarsi per lo spettacolo “Senso Unico Alternato”. Uno spettacolo che nasce dall’esigenza di trovare altre vie per indirizzare espressioni d’arte, nel quale il pubblico potrà entrare dentro, in un modo che non è stato mai così privato. L’agorà che diventa focolare, le distanze che riavvicinano, la necessità che evolve in virtù.

Magico? Di certo. Impossibile? Affatto.

Una sola data, stasera, per tre repliche in sequenza, al fine di gustare la bellezza del teatro di strada a scaglioni, in linea con le restrizioni sanitarie del particolare momento che viviamo compreso l’uso della mascherina per tutta la durata della performance.

Si va in scena alle 20, poi alle 21 e alle 22. Luogo di partenza Piazza Fontana, al centro del paese. Il pubblico che assisterà allo spettacolo si confronterà con 60 parole, 60 pezzi di legno, due donne e un uomo, tra luci calate dai balconi, qualche ombra, l’insegna di un bar, e intrecci di vite che ognuno sarà chiamato a dipanare. “Senso Unico Alternato” nasce da un testo di Michele Fiore, e vede in scena Ilaria Genatiempo, Francesco Spaziani, Martina Zecca, Desirée Bari per la regia è di Francesco Zecca. Prenotazione obbligatoria al 320.2494484, o presso Infopoint Turistico Leverano, in via Sedile 19.