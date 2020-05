Porto Cesareo, avviati i lavori di pulizia e sistemazione del litorale

LECCE - Nonostante la giornata uggiosa e ventosa, oggi sono stati avviati a Porto cesareo i primi interventi di pulizia delle spiagge. A comunicarlo è il sindaco del comune leccese, Salvatore Albano.

«Si cerca così di recuperare il lavoro sospeso durante i mesi della "prima fase emergenziale" - spiega il primo cittadino - per mettersi in carreggiata con il programma annuale di pulizie spiagge. La prossima settimana inoltre, vista la gara in corso, dovrebbero iniziare i lavori di sistemazione dei basoli e dei muretti a secco distrutti dalla mareggiata di novembre scorso su tutto il litorale. Inoltre provvederemo allo sgombro della sabbia che il vento durante l'inverno ha sparso per le vie».