Finisce fuori strada e rimane bloccato sotto l'auto: grave un 32enne in Salento

Grave incidente questa mattina presto in Salento, sulla strada che collega Martano a Melendugno. Un 32enne, A.S., per cause ancora da chiarire, è finito fuori strada con l'auto ed è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, rimanendo bloccato sotto il mezzo. Il veicolo è rimasto pericolosamente in bilico, rischiando di schiacciarlo: fondamentale è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco che l'hanno estratto prima che accadesse il peggio. Il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

(foto Toma)