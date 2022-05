Puglia-Albania: al via gli eventi pro Tirana Capitale Europea delle Gioventù 2022

Ad Oriente per crescere. Prende il via il calendario di iniziative promosse dalla Regione Puglia fino a novembre per accompagnare «Tirana Capitale Europea delle Gioventù 2022» in un percorso culturale innovativo dedicato ai giovani ed al loro potenziale nel mondo del lavoro, per fare leva sullo sviluppo economico del territorio attraverso danza, teatro, musica, editoria e arte contemporanea. Le iniziative sono state presentate oggi in conferenza stampa. «Il rapporto tra la Puglia e l’Albania ha radici profonde - ha detto l’assessore allo Sviluppo economico della Puglia, Alessandro Delli Noci - sono oltre 60 i progetti di cooperazione attualmente in corso. Di questo progetto in particolare siamo molto fieri, perché restituisce protagonismo ai giovani, ai loro talenti e alle imprese creative e culturali».

«È un piacere essere qui a Bari con i nostri amici della Puglia, siamo contenti di fare belle cose insieme» ha dichiarato Anuela Ristani, vicesindaca di Tirana. «Tra Puglia e Albania c’è un rapporto storico e culturale ma anche di affetto. Abbiamo costruito la cosa più importante che sono le relazioni tra i popoli prima che tra gli Stati – dichiara Arjan Vasjari , Console Generale della Repubblica d'Albania a Bari -. Per questo sono fiducioso che il futuro europeo dell’Albania passerà sicuramente grazie al nostro impegno, grazie al sostegno dell’Europa e dell’Italia in particolare e della Regione Puglia». «Sono numerosi i progetti di cooperazione che vedono il Teatro Pubblico Pugliese collaborare con l’Albania» ha sottolineato Marco Giannotta, vicepresidente del TPP.

Il ricco programma di iniziative parte con la musica e una tre giorni di concerti urban dal 26 al 28 maggio nel cortile del Palazzo della Cultura per celebrare l’anno europeo dei giovani con alcune delle proposte musicali più interessanti della scena italiana, albanese e montenegrina. Sul palco Dj Positive Cutz (Albania), Via Tirana Live (Albania), Godugong (Puglia), Dj Hektor Jubani (Albania), Killua Live (Albania), Fabryka (Puglia), Dj Millok (Montenegro), Papaleu dj set (Puglia), Sud Sound System (Puglia) e Dj Mista Rez (Albania). Nell’area dei concerti saranno inoltre presenti stand e food-trucks per la degustazione di prodotti tipici pugliesi in stile street food. Il 31 maggio spazio all’Arte Contemporanea con l’inaugurazione della mostra Promenade di Nicola Genco presso il centro d’arte Bunk'Art. Un abbraccio e un incontro di umanità in cammino, liberi di superare barriere e muri in nome della civiltà.