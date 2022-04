IL BARI CALCIO è in serie B! I biancorossi allenati da Michele Mignani piegano il Latina 1-0 e tagliano in anticipo il traguardo della promozione. Con tre giornate di anticipo, nel gruppo C della serie C, la formazione biancorossa torna nella serie cadetta a quattro stagioni dall'ultima volta. La squadra dei Galletti sfrutta il ko del Catanzaro per chiudere l'affare promozione a proprio favore. E' il gol di capitan Antenucci che vale il grande salto. Il suo colpo di destro è decisivo al 23'. Alle 19:20 «La Bari» è ufficialmente in B. Umore alle stelle per i duemila tifosi al seguito al «Francioni» ed una città intera che accoglierà il rientro dei propri beniamini, dopo aver spinto la squadra a questa promozione. Un traguardo prezioso per il club di Luigi De Laurentiis, archiviato con undici vittorie esterne, una in più dell'altro Bari vincente di Conte.

IL TABELLINO DEL MATCH

Latina-Bari 0-1. Latina (3-5-2): Tonti; Giorgini, Amadio, De Santis; Barberini (76' Atiagli), Sane (60' Teraschi), Tessiore, Celli, Carissoni (86' Rossi); Ercolano (60' Carletti), Jefferson. Allenatore: Di Donato. Bari (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento (88' Terranova), Di Cesare, Ricci; Maita (74' Mallama), Maiello, D’Errico (60' Scavone); Citro (74' Misuraca); Antenucci, Cheddira (60' Simeri). Allenatore: Mignani. Rete: Antenucci al 23'.

LA CRONACA DI LATINA

Il Bari calcio passa in vantaggio al 23′ su una ripartenza ben strutturata, culminata col tiro vincente di Antenucci. Sarà il gol del match e soprattutto della promozione aritmetica dei baresi in serie B. Poco dopo i biancorossi hanno avuto l’occasione per raddoppiare. Il direttore di gara infatti ha concesso loro un calcio di rigore per un fallo dell’estremo difensore Tonti proprio sul bomber. Dal dischetto è andato lui, che questa volta si è però fatto ipnotizzare dal portiere, che ha parato il suo tiro al 36'.

Ripresa a Latina ancora nel segno del Bari e di capitan Antenucci: al 53' grande spunto di Cheddira per l'attaccante, che però non sfrutta al meglio l'occasione servita dal compagno. Al 58 biancorossi ad un passo dal raddoppio. Contropiede in superiorità numerica ma D'Errico cerca invano la gioia personale: tiro troppo centrale e bloccato in due tempi da Tonti. Al 90' padroni di casa vicinissimi al pari. Carletti, servito da una sponda di Jefferson, calcia ma trova solo l'esterno della rete. Nei minuti di recuperi il Bari stringe i denti e fa battere forte il suo cuore che vale la promozione in serie B aritmetica.