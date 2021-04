Bari, vaccinazioni in corso nell'hub della Fiera

Bari - Si stanno svolgendo regolarmente le operazioni vaccinali nell’hub della Fiera del Levante. Somministrazioni in corso sui cittadini tra i 70 e i 79 anni, come previsto dal piano strategico regionale. In corso anche la somministrazione della seconda dove agli over 80. Venti le postazioni attive con 10 medici che continueranno a lavorare fino a capienza massima. In media si stanno eseguendo 80 vaccinazioni l’ora. Oltre 9mila le somministrazioni eseguite ieri in tutti i centri Asl di Bari.