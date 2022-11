Brindisi, i Vigili del Fuoco collaborano con l'Onu nell’esercitazione SIMEX

BRINDISI - I Vigili del Fuoco collaborano nell’esercitazione SIMEX del personale WFP dell’ONU. Ieri si è tenuta nel poligono nella località Torre Cavallo nel Comune di Brindisi, un’esercitazione rivolta al personale del World Food Programme (WFP), il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare, coordinata dalla WFP Divisione Emergenze (EME) e dal Global Surge Coordination Unit (GSCU).

L’esercitazione in oggetto, denominata “SIMEX” (simulation exercise) si è articolata in un turno nella mattinata ed un turno nel pomeriggio e ha visto la collaborazione del personale Vigile del Fuoco del Comando di Brindisi, che ha fornito supporto ed assistenza per alcune prove pratiche di spegnimento di incendi simulati.

Al termine delle manovre, il personale V.F. ha poi illustrato le corrette modalità per l’impiego degli estintori in scenari comuni di impiego, fornendo alcune utili informazioni di carattere pratico ai partecipanti provenienti da diverse parti del mondo.