Nascondeva in auto 1 chilo di cocaina, arrestato dalla Polizia stradale della BAT

TRANI - E’ stato sorpreso durante un controllo con oltre 1 chilo di cocaina che nascondeva nella sua macchina. Per questo la Polizia Stradale della B.A.T., ha arrestato un cittadino italiano di 57 anni, con numerosi precedenti di polizia. Gli agenti, impegnati in un servizio ordinario sulla viabilità autostradale, hanno notato una vettura sospetta e per questo hanno deciso di effettuare un controllo. Alla guida, c’era un cittadino italiano di 57 anni, con diversi precedenti di polizia. Il suo atteggiamento insofferente non è passato inosservato agli operatori che hanno così effettuato un controllo più approfondito notando delle anomale modifiche alle caratteristiche costruttive del veicolo nella parte posteriore del portabagagli dove è solitamente posizionata la ruota di scorta. Scoprendo un vano, al cui interno era nascosto un involucro contenente della sostanza, poi accertata essere sostanza stupefacente di tipo “cocaina”, per un peso complessivo di oltre un chilogrammo, che avrebbe fruttato alla criminalità organizzata, se immessa sul mercato, fino a 250.000,00 euro.

Al termine delle attività, condotte in collaborazione con l’unità cinofila antidroga intervenuta per ulteriori ricerche sul mezzo, la Polizia ha sequestrato tre telefoni cellulari e l’autovettura utilizzata per il trasporto della droga. A seguito di interlocuzioni avvenute con la competente Procura della Repubblica l’uomo, in stato di arresto, veniva tradotto presso la casa circondariale di Trani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Procura della Repubblica di Trani, quindi, chiedeva ed otteneva che, con ordinanza del G.I.P. in sede, fosse convalidato l’arresto dell’indagato e gli fosse applicata la misura cautelare della custodia in carcere.