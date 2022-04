Da Bari a Leopoli per portare la pace: la missione dell'Arcivescovo Satriano

L’arcivescovo di Bari, monsignor Giuseppe Satriano, è partito ieri pomeriggio per unirsi alla Carovana della Pace con destinazione Leopoli, in Ucraina, alla quale partecipano 200 giovani e adulti, provenienti da varie regioni d’Italia e da associazioni del mondo cattolico e laico. «Non è stato facile decidere, ma la storia del nostro territorio, da sempre crocevia di umanità e frontiera di pace, luogo d’incontro di uomini e religioni, mi ha aiutato a comprendere che come vostro pastore dovevo esserci - ha spiegato monsignor Satriano in un messaggio per la Pasqua 2022 rivolto ai fedeli della diocesi - . A facilitarmi il tutto, è stato l'entusiasmo di questi 200 compagni di viaggio che desiderano tessere la trama della pace attraverso l’ordito di una fraternità concreta che si rende presenza, dono, speranza».