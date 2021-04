Foggia, varata la nuova Giunta comunale: «Governo degli esperti»

FOGGIA - «Dal governo dei migliori, al governo degli esperti». Così il sindaco leghista di Foggia, Franco Landella, ha presentato la nuova giunta comunale dopo l'azzeramento deciso il 15 aprile.

«Ho seguito la volontà dei partiti - ha precisato Landella - e ho messo a loro disposizione le energie più esperte. Sono tutti assessori scelti dal sindaco eletto per due mandati e mi assumo tutta la responsabilità di questa nuova squadra di Governo».

Oltre alle due riconferme, Annapaola Giuliani alla Cultura e Claudia Lioia alla pubblica istruzione, della nuova giunta fanno parte anche Francesco Gazzani, colonnello della Guardia di finanza in servizio a Potenza, che guiderà l'assessorato alla Polizia Locale, il giudice in pensione Salvatore Russetti con delega all’Avvocatura, la docente di statistica dell’Università, Barbara Cafarelli, figlia dell’onorevole democristiano Franco Cafarelli, che assumerà il ruolo di assessore alle Attività economiche. Per i lavori pubblici ci sarà, invece, l’ingegner Antonio Nembrotte Menna, che stamattina ha annunciato di aver rinunciato a tutti gli incarichi professionali con l’amministrazione comunale.

Il primo cittadino fuga ogni dubbio su fatto che la nomina del nuovo esecutivo sia frutto dell’insediamento, avvenuto il 9 marzo scorso, della commissione d’accesso voluta dal Viminale per verificare presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività amministrativa a Palazzo di Città. «La commissione farà il suo lavoro, questa è stata una volontà politica che non c'entra nulla con la presenza della commissione prefettizia», ha concluso Landella.