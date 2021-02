Foggia, donna sottoposta a tso si barrica in casa al quarto piano: intervengono vigili del fuoco con motoscala

FOGGIA - Momenti di tensione in via Manzi a Foggia. Donna sottoposta a tso si barrica in casa.

È successo intorno alle ore 13 a rione Candelaro, quando una donna destinataria di un "trattamento sanitario obbligatorio" si è barricata in casa rifiutando di far entrare i sanitari.

Sul posto, in ausilio alla Polizia Locale incaricata di eseguire il tso, è dovuta intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco. La Polizia Locale con una motoscala dei vvff è riuscita ad entrare nell'appartamento al 4° piano sfondando una finestra.

Qui, la donna si è fatta trovare armata di una spranga di ferro e, nel tentativo di disarmarla, un operatore di Polizia Locale è stato colpito ad una mano. Fortunatamente, per lui nulla di grave. A quanto pare, non sorgerà denuncia alcuna nei confronti della donna per non aggravare la sua situazione già triste di per sé.