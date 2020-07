Foggia, trovato corpo senza vita su un cavalcavia: indaga la polizia

Un corpo senza vita di un uomo - a quanto sembra scomparso da ore - è stato trovato ieri sera a Foggia, sul cavalcavia di via Bari. Non si dovrebbe trattare di un caso di investimento, ma sembra che possa essere morto per cause naturali. A segnalare la presenza del cadavere le auto in transito. La persona non è stata ancora identificata, indaga la polizia.

(foto Maizzi)