Foggia, ruba mezzi agricoli identici al suo, pronti per il mercato illegale: denunciato

La Guardia di Finanza di Foggia ha ritrovato in un'azienda agricola alla periferia del capoluogo dauno macchine e attrezzature agricole rubate a due imprese, una di Ginosa (Ta), l'altra di Biccari (Fg). Recuperate due trattici agricole e svariati attrezzi meccanici per i lavori nei campi, accatastati in un deposito, pronti per essere immessi sul mercato illegale. Singolare il ritrovamento nella stessa azienda agricola di due furgoni rubati, perfettamente identici - per modello, allestimento interno e colore di carrozzeria - al furgone legittimamente posseduto dal proprietario dell’impresa perquisita dai finanzieri. Anche le targhe erano state illecitamente replicate: in questo modo i furgoni rubati potevano circolare liberamente. Il valore dei mezzi e attrezzi ritrovati supera i 150mila euro. Il titolare dell’azienda è stato denunciato per ricettazione e falso.