Torremaggiore, vandali danneggiano statua e fontana in piazza

Brutto inizio del 2020 a Torremaggiore, nel Foggiano, dove alcuni vandali hanno danneggiato la statua in bronzo del compianto sacerdote don Antonio Lamedica, e la fontana artistica di Piazza Papa Giovanni Paolo II, nei pressi della pineta comunale. La notizia è stata resa nota dal sindaco della città, Emilio Di Pumpo, che ha così commentato sui social: «In questa giornata di festa, nella quale ci scambiamo gli auguri di buon anno, nella speranza che il 2020 possa essere un anno di gioia, serenità, ma soprattutto di crescita per la nostra comunità, con grande rammarico questa mattina ho appreso che ancora una volta la mancanza di rispetto e di educazione ha preso il sopravvento durante i festeggiamenti del capodanno. Non ci sono molte parole da esprimere in merito. Posso solo manifestare il mio dispiacere perchè chiunque abbia potuto fare questo, e non solo, non conosce minimamente il concetto di RISPETTO per il bene comune, per gli altri e direi a questo punto nemmeno per se stesso.

Indipendentemente dai provvedimenti e dai controlli, noi genitori, di fronte a questo scempio RIFLETTIAMO!

Non aggiungo altro...»