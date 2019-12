Vigilia a Foggia, in tanti in centro ma non mancano gli incivili: cassonetti dati alle fiamme

FOGGIA - Pienone in centro a Foggia per festeggiare la Vigilia di Natale: strade stracolme di persone che sono a caccia dell'ultimo regalo. Ma non mancano gli incivili: qualche sporcaccione è stato pizzicato mentre abbandonava rifiuti in mezzo alla strada e mentre dava fuoco ai cassonetti delle vie del centro della città. Sul posto i vigili del fuoco per sedare le fiamme e la polizia locale per i rilievi del caso.