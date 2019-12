Foggia, in casa una serra di marijuana e reperti archeologici: denunciato

La Guardia di Finanza di Foggia ha scoperto e denunciato un uomo che in casa aveva una coltivazione di marijuana e alcuni reperti archeologici di epoca romana. L'uomo, incensurato, aveva creato un vero e proprio laboratorio fai-da-te nella sua abitazione del quartiere Macchia Gialla, in zona Tribunale, dotato di un sofisticato impianto di riscaldamento e illuminazione artificiale per l'essiccazione e l'estrazione delle infiorescenze per produrre l'hashish. Le Fiamme Gialle hanno trovato anche numerosi semi di canapa indica, un pugnale di epoca fascista e più di 20 reperti di interesse storico-archeologico, il cui pregio è stato confermato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il

Turismo.

L’uomo che occupava l’appartamento – serra, incensurato, è stato denunciato.