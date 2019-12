Foggia, migranti bloccano accesso al GrandApulia: scontri con polizia

FOGGIA - Momenti di tensione, questa mattina, nei pressi del 'GrandApulia', in zona Asi a Foggia: un centinaio di migranti, accomapagnati da 'Campagne in Lotta', ha letteralmente bloccato gli accessi da e per il centro commerciale, paralizzando il traffico per oltre un'ora.

Necessario, sul posto, l'intervento della polizia in tenuta anti-sommossa che ha effettuato alcune cariche con lancio di lacrimogeni. Non sono mancati, in risposta, lanci di pietre e bottiglie all'indirizzo degli agenti. Negli scontri, nessuno è rimasto ferito. Durante le azioni di protesta, sia gli automobilisti in transito che gli utenti del centro commerciale sono rimasti bloccati per oltre un'ora, rispettivamente in strada e all'interno della struttura.

LA PROTESTA - Case, documenti e migliori condizioni di lavoro sono al centro delle rivendicazioni dei migranti. «Oggi, 6 dicembre 2019, apriamo la stagione natalizia ricordandovi che cosa succede nelle campagne italiane. Oggi blocchiamo", spiegano da 'Campagne in lotta'. "Lo facciamo contemporaneamente dalla provincia di Foggia alla piana di Gioia Tauro, due dei territori dove molti di noi lavoratori e lavoratrici delle campagne vivono, e dove troppi di noi sono morti in questi anni a causa della violenza di leggi che ci vogliono segregati, poveri e in silenzio».