In macchina eroina e cocaina: arrestati 2 corrieri della droga nel Foggiano

La Guardia di Finanza di Foggia ha fermato e controllato un'auto sulla SS17, trovando a bordo 100 grammi di eroina e 25 grammi tra cocaina e marijuana. Il posto di blocco era stato organizzato tra gli svincoli di Motta Montecorvino e Volturino. Nella perquisizione del veicolo, i finanzieri hanno trovato anche 660 euro in contanti e 5 diversi telefoni cellulari. Inoltre sono state passate al setaccio anche le abitazioni dei due a bordo della vettura: in una sono stati trovati altri 2 cellulari e 4 chili e mezzo di sostanza. i due responsabili sono stati arrestati e condotti in carcere a Foggia.