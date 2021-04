Vaccinazioni, Puglia in trincea: 677mila dosi somministrate. LE FOTO

Bari - Sarà una settimana cruciale sul fronte della campagna vaccinale. Si proseguirà alla somministrazione sui pazienti oncologici della Puglia e al completamento degli over 80. Al Policlinico di Bari sono state avviate anche le vaccinazioni in reparto. L'attività prosegue anche nelle Asl delle province pugliesi. Oggi sono state somministrate tra mattina e pomeriggio 3.690 dosi di Pfizer e consegnate ulteriori 1.507 dosi di Moderna. Finora sono stati somministrati 76.012 vaccini tra prime e seconde dosi per gli ultra ottantenni. Le somministrazioni procedono senza sosta attraverso la rete degli hub di popolazione e i centri distrettuali e ospedalieri, e in parallelo vanno avanti le consegne dei vaccini disponibili per i medici di Medicina generale che hanno scelto il proprio studio come sede vaccinale per over 80 a domicilio disabili gravi e pazienti fragili.

Sono saliti a 677.790 i vaccini somministrati in Puglia, dato del ministero della Salute aggiornato alle 16. Questa settimana è dedicata alla vaccinazione dei pazienti oncologici e al completamento degli over 80. In provincia di Bari, oggi sono state somministrate 3.690 dosi di Pfizer e consegnate ulteriori 1.507 dosi di Moderna ai medici di famiglia. Finora sono stati somministrati 76.012 vaccini tra prime e seconde dosi per gli ultra ottantenni. Sono complessivamente 39 i centri vaccinali in tutto il territorio provinciale, di cui alcuni riservati ai medici di medicina generale. Intanto è pronto il piano delle vaccinazioni per i pazienti oncologici al San Paolo e all’ospedale Perinei di Altamura. Giornata di somministrazioni anche all’Istituto Tumori di Bari dove sono stati vaccinati 72 pazienti e rispettivi caregiver e conviventi. Da domenica 4 aprile all’oncologico barese sono state vaccinate in tutto circa 350 persone. Sono iniziate oggi anche le somministrazioni all’Irccs De Bellis di Castellana Grotte ai pazienti oncologici, che in tutto sono circa 400. Nella Asl di Brindisi saranno vaccinati sabato prossimo circa 400 pazienti oncologici. Continuano anche le vaccinazioni per gli over 80: oggi in calendario nel centro di Bozzano, a Brindisi, vaccinazioni per 200 anziani, a Ceglie Messapica per 180 e a Fasano per 160 ultraottantenni. Continua la vaccinazione degli over 80 su tutto il territorio della Asl Bt: entro la fine della settimana saranno completate tutte le prime dosi. A oggi il totale delle dosi somministrate ammonta a 47.717: gli over 80 che hanno ricevuto già la prima dose sono 9771. La Asl Lecce ha avviato la vaccinazione dei pazienti oncologici nel reparto di Oncologia dell’ospedale di Scorrano, in corso la vaccinazione a Casarano, Gallipoli e Lecce. Entro sabato si concluderà la vaccinazione dei pazienti trapiantati, dei pazienti dializzati e dei caregiver. La Asl Lecce inoltre accelera per concludere in tempi rapidi la vaccinazione degli over 80. Proseguono le somministrazioni delle seconde dosi alle persone ultraottantenni nei centri vaccinali della Asl Foggia. Sedute straordinarie, oggi, direttamente in loco, a Ordona, Deliceto e San Paolo di Civitate dove si stanno somministrando anche le prime dosi alle persone di età compresa tra 70 e 79 anni. Oggi i medici di medicina generale hanno ritirato 944 dosi in tutta la provincia per le somministrazioni a domicilio agli ultraottantenni. In Asl Taranto, prosegue la campagna vaccinale dei pazienti fragili. Nei prossimi due giorni saranno vaccinati i circa 1.800 pazienti oncologici di Taranto e provincia, che si aggiungeranno agli oltre 300 pazienti già vaccinati. In totale, sono state somministrate 1.900 dosi di Pfizer e 150 dosi di AstraZeneca a over 80 e categorie previste dal cronoprogramma del piano vaccinale.