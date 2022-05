Calcio, rammarico Foggia: perde (2-1) con l'Entella ed è fuori dai playoff

FOGGIA - Si infrange a Chiavari il sogno serie B del Foggia. I satanelli perdono per 2-1 sul campo dell'Entella, e non basta la vittoria dell'andata (1-0) per andare avanti nel cammino playoff. Eppure, per come si era sviluppata la partita di questa sera, il rammarico è tanto per non aver superato il turno. Davanti a oltre mille tifosi giunti dalla Puglia, è un inizio in salita per i rossoneri, che incassano la prima rete al minuto 8 con Rada. All'intervallo, le due squadre vanno negli spogliatoi con il vantaggio dell'Entella. La ripresa, invece, parte sotto il segno del Foggia, che pareggia all'8' con il tap-in di Petermann. Ad agevolare la squadra di Zeman, anche la superiorità numerica per l'espulsione di Schenetti (gomitata a Girasole). Ma al 27' arriva l'inatteso raddoppio della squadra di casa con Capello. Finisce 2-1 con tanta delusione dei supporter rossoneri.

(foto Maizzi)