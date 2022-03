Il Lecce in campo con la maglia storica per il 114° complenno

LECCE - Il prossimo 15 marzo il Lecce spegnerà 114 candeline.

E sarà festa allo Stadio Via del Mare per celebrare l'anniversario ricco di storia del calcio. In occasione della gara Lecce - Brescia, in programma sabato alle ore 14, la squadra scenderà in campo con la maglia storica realizzata dal marchio giallorosso «M908».

Si tratta di una riproduzione della maglia indossata proprio da mister Marco Baroni e compagni nel 1988.

Nella gallery, la maglia storica con, fra gli altri, il vicepresidente Corrado Liguori e il responsabile della produzione M908 Giovanni Fasano