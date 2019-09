Brutto esordio per il Foggia: perde in trasferta a Fasano

Brutto esordio in serie D per il Foggia: i rossoneri hanno perso in trasferta contro il Fasano per 1-0 nella prima giornata di campionato. La squadra allenata da Mancini si è fatta battere da un gol di Corvino al 75esimo. Prossimo appuntamento domenica 8 settembre in casa, allo Zaccheria, contro l'U.S. Agropoli.