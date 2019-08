Coppa Italia Serie D: Foggia-Nardò, finisce 4-3 ai rigori

È finita ai rigori la partita tra il Foggia e il Nardò valida per il primo turno di Coppa Italia. Ad avere la meglio la compagine rossonera: i rigori vincenti di Gentile, Iadaresta, Russo, Gemmi.

La squadra di Mancini ha quindi esordito in casa, allo Zaccheria, con una vittoria, anche se difficile. Prossimo impegno per i rossoneri domenica 1 settembre nella prima gara del campionato di serie D, in trasferta contro il Fasano.

(foto Maizzi)