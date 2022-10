Marina di Ostuni, raccolta rifiuti in spiaggia pulizia dei fondali: gli eventi

A Villanova, Marina di Ostuni (Br), in località Creta Rossa si è svolta un'iniziativa di raccolta rifiuti che ha visto il coinvolgimento di due diversi gruppi: il primo, impegnato nella pulizia delle spiagge, con in prima linea i volontari del Lions Club Ostuni Città Bianca, dell’Associazione Plastic Free e i dipendenti di Fastweb che hanno aderito alla “Settimana del Futuro”, il progetto attraverso il quale i dipendenti dell’azienda scelgono di dedicare 5 giorni all’anno al raggiungimento degli obiettivi di responsabilità sociale e di sostenibilità ambientale aderendo alle diverse iniziative presenti sul territorio; il secondo, in rappresentanza del Marina di Brindisi Club, prevalentemente composto dai membri delle Associazioni Apulia Divings e

Ncilonauti, si dedicherà nell’ardua pulizia dei fondali.