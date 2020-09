Brindisi: con «Street Urban art» il Paradiso... si rigenera

BRINDISI - Il quartiere Paradiso in fase di... rigenerazione.

È, infatti, in via di completamento la seconda opera monumentale realizzata nell’ambito di “Paradiso urban art”, il progetto pilota per interventi di arte all'interno del rione, voluto e ideato da Arca Nord Salento.

Oggi, in particolare, ci sarà una conferenza stampa di presentazione (ore 11) in piazza Botticelli, presso l’area verde antistante la facciata della palazzina sulla quale in questi giorni sta ultimando il proprio intervento il brindisino Andrea Sergio, conosciuto a livello internazionale come Mr. Wany. Con lui saranno presenti i rappresentanti degli enti promotori dell’iniziativa, «che illustreranno - spiega una nota - modalità e scopi con cui il progetto ha preso forma, prospettive di ulteriore sviluppo e valorizzazione di processi culturali che vedono nell’arte una leva di riscatto e cura dei luoghi non fine a se stessa, ma che integra e aggiunge valore alle azioni di riqualificazione e rigenerazione che interesseranno diverse aree del quartiere».

Il progetto partito di fatto il 4 agosto, ha coinvolto la comunità «attraverso interventi, incontri e laboratori - si legge ancora nel comunicato stampa - a cura dell’impresa sociale ImmaginAbile che ha coordinato le fasi preparatorie e la realizzazione dei due interventi artistici su due grandi facciate delle palazzine che affacciano su via Egnazia. «Molti i cittadini - si evidenzia ancora - che hanno contribuito alla definizione dei temi sviluppati dagli artisti nelle loro opere e i visitatori incuriositi dagli interventi che hanno voluto conoscere dal vivo il lavoro svolto dagli street artist. Il triestino Mattia Campo Dall'Orto, dopo essersi confrontato con bambini, ragazzi e adulti del quartiere ha elaborato e realizzato un imponente murales raffigurante una grande fetta d’anguria, con tanti libri al posto dei semi.

Ai piedi del frutto, una bambina che legge, momento di riflessione e raccoglimento, un invito alle giovani generazioni rispetto al piacere della lettura. Nel murale che invece in questi giorni vede all’opera Mr. Wany su un'altra grande facciata, campeggia un bambino dalle dimensioni gigantesche che tra palazzi che ricordano il paesaggio urbano circostante, alberi d’ulivo, cielo azzurro e un sole sorridente, è intento a giocare con una macchina in scala 1:1, un’Alfetta che ricorda un passato che il quartiere e la città vogliono gettarsi alle spalle».

«L’opera - dice Wany – è volutamente allegra e solare, dai colori sgargianti, in stile cartoon, perché dedicata proprio ai bambini del quartiere cui auguro di scoprire la propria passione e coltivarla per incamminarsi sulla propria strada».

In trent'anni di carriera Wany ha dipinto muri e facciate in tutto il mondo, ma non ha nascosto la gioia e l’emozione di dipingere la sua prima opera monumentale nella città dove è nato. «La sede stessa dove è stato scelto di tenere la conferenza - aggiunge la nota - è una bella area verde antistante le palazzine dove gli artisti hanno lavorato, della quale gli abitanti della zona hanno intenzione di prendersi cura allestendo un parco giochi per i propri figli. Ulteriore valore aggiunto al progetto sarà l’installazione sui due muri di altrettante mappe tattili che spiegano il progetto e le due opere anche ai non vedenti grazie al progetto “MAPabile©”».