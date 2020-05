Brindisi, raccolta sangue per il «Perrino»: diversi donatori rispondono all'appello

BRINDISI - Sul finire della scorsa settimana si è svolta la raccolta di sangue con autoemoteca presso la parrocchia S. Francesco d’Assisi Rione La Rosa, a Brindisi, organizzata dai gruppi Fratres La Rosa e Fratres S. Lorenzo da Brindisi.

La cittadinanza ha risposto prontamente all'appello. Nonostante la situazione di emergenza da Covid-19, infatti, sin dalle prime ore del mattino fino a tarda mattinata, un numero massiccio di potenziali donatori si sono presentati nei locali della parrocchia.

«Il risultato delle sacche di sangue raccolte è da ritenersi soddisfacente, ma non bisogna mollare - spiegano i referenti dei due gruppi -. Il sangue non è mai abbastanza a soddisfare il bisogno del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi. Pertanto, invitiamo i cittadini di età 18/65 anni a recarsi al centro trasfusionale o nei centri di raccolta organizzati per dare il proprio contributo. Vi ricordiamo che bisogna prenotarsi telefonicamente».

«Cogliamo l’occasione – aggiungono i - per ringraziare il gruppo spontaneo L’Unione fa la forza di Brindisi, il quale ha realizzato e donato alla Protezione civile di Brindisi degli schermi protettivi realizzati con stampa 3D. Presenti alla giornata una piccola delegazione e il Presidente della Protezione Civile Sez. Ricetrasmissioni di Brindisi, il quale ha subito condiviso la nostra iniziativa e ha messo a nostra disposizione i propri volontari che hanno provveduto alla consegna degli schermi sopra citati e fornito dei gadget da regalare ai nostri donatori».