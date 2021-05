Barletta, anche qui l'azalea per la Festa della Mamma serve alla lotta contro i tumori

Anche a Barletta, oggi, come in tutte le città italiane, ci sarà l'iniziativa della Fondazione Airc da sempre al fianco dei ricercatori nella prevenzione e nella cura delle malattie oncologiche che colpiscono le donne.

Valeria Borgia, referente del comitato Airc di Barletta insieme ai volontari, saranno impegnati oggi domenica 9 Maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 o fine ad esaurimento azalee in corso Vittorio Emanuele, in prossimità di Eraclio, per raccogliere fondi attraverso la vendita dalle piante.

Un’azalea per la Festa della Mamma, dunque, una piantina fiorita per sconfiggere i tumori delle donne. L’Airc, fondata nell’84 è da allora preziosa alleata dei ricercatori.

Un’azalea da donare con la consapevolezza che quel vaso fiorito in 37 anni ha consentito di raccogliere oltre 275 milioni di euro per sostenere il lavoro dei migliori scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate.

In Italia, ogni anno si ammalano di cancro 182.000 donne. Lo scorso anno i nuovi casi di tumore più frequenti fra le donne sono stati: mammella (55.000), colon-retto (20.200), polmone (13.300), tiroide (9.800), utero (8.300), pancreas (7.400), melanoma (6.700), linfoma non-Hodgkin (6.100), stomaco (6.100), ovaio (5.100).

Il piedistallo di Arè e il sagrato della basilica del Santo Sepolcro si trasformeranno in una serra a cielo aperto durante questa meravigliosa mobilitazione che continua a dare concreti segnali di speranza.