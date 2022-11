Vertenza Baritech, lavoratori e sindacalisti in piazza Prefettura, oggi presidio e incontro

Un presidio di lavoratori e sindacalisti è presente, questa mattina, in piazza Libertà a Bari, davanti alla Prefettura, per la vertenza Baritech, l'azienda nella zona industriale che ha annunciato l’intenzione di vendere impianti e capannone ma senza garanzie occupazionali per i 118 operai. Alle 11 è previsto un incontro proprio in prefettura, mentre alle 12.30 lavoratori, sindacati e sindaci dell’Area metropolitana si riuniranno davanti ai cancelli della Baritech per dare sostegno alle protesta ed esprimere solidarietà agli operai.