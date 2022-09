Bari, quartiere Carrassi invaso dai rifiuti: «Da giorni non passano gli operatori ecologici»

Sono almeno tre giorni che nel quartiere Carrassi di Bari non si vedono operatori ecologici, né a piedi, né con qualsiasi altro mezzo di raccolta dei rifiuti. Le immagini parlano da sole: bidoni della spazzatura strapieni, in via Laterza e via Carnia, con la medesima situazione in tutte le vie limitrofe. A Carrassi non esiste ancora la raccolta porta a porta, e allo stesso tempo anche la raccolta degli ingombranti è fortemente compromessa, spesso restano lì per settimane. I cittadini chiedono spiegazioni.