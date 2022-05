Bari Costa Sud, ecco i progetti di riqualificazione da Pane a Pomodoro a Torre Quetta

BARI - Ecco la resa finale dei progetti di riqualificazione della costa sud di Bari: a divulgarli sui social è il sindaco Antonio Decaro, che rendiconta la conferenza di servizi convocata al Comune per raccogliere tutti i pareri sui progetti definitivi di riqualificazione delle zone tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta e per dar vita a un’unica area pubblica attrezzata per la balneazione e il tempo libero nel tratto a sud di Bari.

«Si tratta di una sostanziale riqualificazione del tratto costiero tra le due spiagge con la progettazione di una nuova viabilità della zona del lungomare - spiega il primo cittadino, che sui social ha postato le immagini dei progetti - che sposta gli spazi per la sosta con il park&ride e prevede un’ampia area pedonale con pista ciclabile, zone attrezzate per lo sport con playground, aree fitness, pedane prendisole amovibili, strutture per piccoli ristori e un camminamento ciclo pedonale che costeggerà la spiaggia per circa 3 km».

Non è l'unico progetto che riguarda la stagione estiva a Bari: come già annunciato in precedenza, è in corso di definizione il progetto di ripascimento della spiaggia di ciottoli a Torre Quetta dove risulta ancora difficile l’accesso al mare. «Questa è un’anticipazione di quello che sarà la nuova costa sud - ricorda il primo cittadino - un nuovo lungomare pubblico, che finalmente si potrà vivere e non solo attraversare. Il progetto, già finanziato per 7 milioni 500mila euro, dovrà andare in gara entro la fine dell'anno».