Ceglie del Campo riaccoglie la lunghissima processione dei Misteri del Venerdì Santo, con ben 58 simulacri

BARI - Dopo due anni di stop quest’anno l’antichissima e lunghissima processione dei Misteri di Ceglie del Campo, composta da ben 58 simulacri, torna dal vivo. «A molti fedeli quest’anno farà un certo effetto vedere alcune statue adagiate sui carrelli piuttosto che portate a spalla - comunicano in una nota gli organizzatori - ma la situazione in cui i proprietari si sono ritrovati è stata preoccupante, tutto per colpa della paura del Covid di tanti portatori, che ha reso la situazione più complicata del solito. Proprio per questo il Comitato Feste Patronali di Ceglie del Campo, organizzatore dell’evento, non ha avuto nessuna esitazione nel proseguire nei preparativi nel pieno rispetto delle restrizioni anti-covid».

La processione dei Misteri a Ceglie del Campo ebbe inizio nel 1880 quando alcune famiglie del luogo, Paolo Tucci/Angela Mininni e Scavo Giuseppe, in segno di profonda devozione, commissionarono a cartapestai di Lecce i Simulacri della Flagellazione di Gesù detto "Gesù alla Colonna" e il "Tradimento di Giuda"; in seguito altre famiglie, per devozione e per ricordare il sacrificio di Gesù per salvare l'umanità dal peccato, fecero realizzare nel corso degli anni altri simulacri che tutti oggi conosciamo come "Misteri", ugualmente da cartapestai leccesi e di Bari, fino ai giorni nostri.

Di questi 58 simulacri, l'Addolorata, il Cristo Morto ed il Calvario (Confraternita del SS. Sacramento), appartenenti alla parrocchia, tutte le altre sono di proprietà di privati che li custodiscono e li conservano nelle proprie abitazioni come presenza spirituale di Gesù che guida e benedice la casa di chi lo possiede i quali il venerdì Santo provvedono a proprie spese sia all'addobbo floreale che all'accompagnamento musicale.

La processione dei Misteri si svolgerà venerdì 15 aprile: alle 17 ognuno dei proprietari porta il proprio Mistero in piazza Santa Maria del Campo. Alle 19.30 il suggestivo incontro dell’Addolorata con il Gesù morto, subito dopo parte la processione che percorrerà via Municipio, via Di Venere, via S. Angelo, piazza Vittorio Emanuele II, via Vittorio Veneto, via Rubini, via Umberto I, via Municipio concludendosi, a piazza Santa Maria del Campo a mezzanotte circa o poco più tardi.