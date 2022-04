BARI - Sono partiti questa mattina da Bari due tir straordinari di aiuti alla popolazione ucraina diretti verso l’hub di distribuzione, allestito in Polonia e gestito dalla Ong Save Ukraine, con beni di prima necessità: alimentari in scatola, alimenti per neonati, pannolini, farmaci e prodotti per l’igiene inviati ad Olkusz, nei pressi di Cracovia in Polonia.

La raccolta, organizzata dall’associazione di Bari In.Con.Tra con la collaborazione dell’associazione Tempo Libero Bari e dell’associazione Italia-Ucraina, è stata supportata dal Capo di gabinetto del presidente della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi, e dal vice, Domenico De Santis, dal dirigente regionale della Protezione Civile, Nicola Lopane, dal presidente del comitato regionale della Protezione Civile, Maurizio Bruno, e dall’assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico.

La Regione ha svolto un’attività di coordinamento di tutte le attività, mentre il Comune di Bari ha fornito i kit dei medicinali raccolti dalle farmacie grazie alle donazioni dei cittadini baresi e delle stesse farmacie a seguito di un accordo con Federfarma e l’Ordine regionale dei farmacisti. Si tratta complessivamente di circa 60 tonnellate di prodotti al momento. Il prossimo lunedì, invece, ne saranno spedite altre 30 a sostegno del popolo ucraino. Il carico di aiuti arriverà in Polonia martedì mattina e mercoledì sarà smistato nelle città ucraine di Leopoli e Kiev. «Il lavoro delle associazioni di volontariato, della comunità Ucraina in Puglia e delle aziende ha dimostrato la grande solidarietà di tutta la nostra comunità verso il popolo ucraino», dichiara De Santis