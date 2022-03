Barbie in viaggio alla scoperta dei vicoli di Altamura

ALTAMURA - Barbie in Town torna ad Altamura per raccontarvela con i suoi spettacolari scatti social. La bambola più famosa al mondo passeggia tra i vicoli della città. L'idea nasce da due ragazzi pugliesi per narrare, viaggiare e descrivere la Puglia in un modo molto diverso dal solito. Il progetto facendo tappa per la seconda volta nella splendida Altamura, vuole mostrare al pubblico le bellezze del centro storico, la cattedrale, il Museo Archeologico e il Museo Diocesano, e il Matroneo. Non è mancato un assaggio al famigerato Pane di Altamura. Barbie si è persa tra i claustri dal fascino antico. Ecco le foto