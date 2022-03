La toponomastica di Bari si arricchisce di otto grandi donne: tra loro anche Mariolina De Fano

BARI - La toponomastica di Bari si arricchisce di otto donne che hanno fatto la storia della città. Questa mattina, l'amministrazione comunale, aderendo alla campagna di Anci e dell’associazione Toponomastica femminile «8 marzo, 3 donne, 3 strade», finalizzata a sanare il gap di genere nella toponomastica, ha reso omaggio a otto donne che hanno rappresentato, ciascuna per la sua storia, modelli di impegno politico e civile, eccellenze nel campo dell’arte e della cultura e vittime della violenza di genere e criminale.

Con la delibera approvata questa mattina dalla giunta comunale, la città di Bari, perciò, si appresta ad intitolare otto spazi pubblici, presentati questa mattina in conferenza stampa, a Palazzo di Città, dal vicesindaco e assessore alla Toponomastica Eugenio Di Sciascio, dalle assessore comunali e da consigliere comunali e municipali. «Oggi è la Giornata internazionale della donna - ha spiegato Di Sciascio - e non possiamo non dedicare questa giornata alle donne dell’Ucraina, bambine, ragazze, donne e anziane che in questo momento stanno vivendo il dramma più atroce che si possa immaginare, come se l’umanità non fosse mai riuscita ad imparare dagli errori e dagli orrori del passato. Il nostro auspicio è che si possa arrivare alla pace il prima possibile».

Di seguito, le otto donne cui saranno intitolate strade e spazi pubblici della città di Bari: Marielle Franco (1979-2018), politica e sociologa brasiliana, a cui Bari intende dedicare la «Biblioteca di comunità», situata nel parco «Lascito Garofalo»-Municipio V; Maria Celeste Nardini (1942-2020), parlamentare e attivista, a cui Bari, in conformità con la decisione della giunta comunale e del Municipio I, intende intitolare il giardino situato nella zona pedonale ex via Martiri D’Otranto - Municipio I; Chiara Fumai (1978-2017), giovane artista eccellenza della contemporaneità, a cui sarà dedicata l’area a verde situata in piazza Eroi del Mare; Mariolina De Fano (1940-2020), considerata una «pietra miliare» del teatro barese, a cui Bari intende dedicare un palco del teatro comunale «Niccolò Piccinni»; Sabina Anemone (1913-2004), prima donna a conseguire la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari, specializzandosi in pediatria, a cui la giunta comunale intitolerà il tratto iniziale di via Michele Garruba, da piazza Cesare Battisti a via De Rossi; Norma Cossetto (1920-1943), giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dalle truppe titine, a cui sarà intitolata una via cittadina nelle vicinanze del Villaggio Trieste; Maria Colangiuli (1930-2000), vittima innocente di proiettile vagante tra criminali rivali, a cui Bari intende intitolare l’area a verde prospiciente via Vincenzo Ricchioni, tra via Nicola Leotta e via Riccardo Ciusa; Caterina Susca (1953-2013), mamma e donna esemplare, a cui il Comune, nel cui nome, su proposta della Commissione consiliare speciale permanente delle Pari Opportunità, intende apporre una targa in prossimità di un albero presso il parco «Rossani».