Conversano, mister Mancini osannato da tutti

CONVERSANO – Una cena ed una fugace visita al museo del Castello, organizzate nella più assoluta segretezza, si è trasformata in un autentico bagno di folla per Roberto Mancini e Silvia Fortini.

La coppia, lui in completo bianco con giacca in lino verde mare lei in elegantissimo abito bianco in pizzo, ha raggiunto nella serata di sabato un ristorante stellato di Conversano e successivamente visita alla mostra allestita nel Castello degli Acquaviva d’Aragona dal titolo «Proposte – Arte contemporanea al Castello di Conversano» inaugurata qualche ora prima.

Mancini, immediatamente, è stato subito riconosciuto dalla gente presente sul Largo della Corte che lo ha atteso all’uscita per fargli sentire il suo affetto e raccogliere autografi e selfie. Nel museo, coach e signora sono stati accolti dal sindaco Giuseppe Lovascio, dal presidente di Fiepet (Federazione italiana esercenti pubblici e turistici) lo chef Antonello Magistà, da Carlo Mansueto, tra i curatori della mostra, e da uno degli artisti che espone, Rinald Meta fratello del noto cantautore Ermal.