Bari, auto in fiamme al Libertà: l'incendio in corso Mazzini

BARI - Due auto sono state date alle fiamme in corso Mazzini, nel cuore del quartiere Libertà a Bari. Erano circa le 2 del mattino quando due auto parcheggiate, per cause non ancora accertate, sono andate a fuoco.

La prima è stata completamente distrutta dal rogo, mentre la seconda è stata danneggiata principalmente nella parte laterale posteriore. Le alte le fiamme per fortuna non hanno coinvolto le auto vicine. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.