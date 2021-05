Pochi ma buoni e con la mascherina: Bari, il wedding si rimette in moto

Bari - Un matrimonio civile nello splendido scenario del Fortino Sant'Antonio, nella città vecchia. Pochi gli invitati e tutti rigorosamente in mascherina. Gli sposi? Presumibilmente reduci da un tampone, giustamente privi del freddo «dispositivo di sicurezza», pronti per il bacio di fine cerimonia.

Una scena che apre alla speranza, non solo di tante giovani coppie in attesa di convolare a nozze, ma soprattutto dei tanti operatori del wedding - sale, locali, atelier, fiorai, liste nozze - pronti a ricominciare a lavorare. La Puglia, si sa, è una delle mete internazionali dell'industria dei matrimoni. Fiato sospeso in attesa della zona gialla. (foto Luca Turi)