Bari, viaggio nella fabbrica ex Om Carelli: l'esclusivo reportage

BARI - Dentro lo stabilimento ex Om Carrelli si entra quasi in punta di piedi, per cercare di non fare rumore. Dentro il silenzio è interrotto solo dal gracchiare di qualche corvo e lo stridio dei gabbiani, veri padroni della zona industriale di Bari. “Non varcavo questo cancello dal 2013 – spiegano alcuni operai -. Dalla fine del presidio. Il cuore oggi è a mille”.

Il giro è un viaggio nei ricordi e in un senso assoluto di abbandono, ovunque nei piazzali rifiuti, dentro i capannoni piove anche se fuori no...

Le foto (di Rita Schena e Giacinto Magliocchi) sono un tuffo nei ricordi, un viaggio in un qualcosa che non c’è più, condito dalla speranza di qualcosa che ci potrà essere.