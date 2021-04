Bari, incidente tra auto e moto in via Gentile: un ferito

BARI - Scontro tra un'auto e una moto in via Gentile a Bari: l'impatto è avvenuto all'altezza della Coop ex Tarantini. Una persona è rimasta ferita nell'incidente. Coinvolte due persone a bordo del motociclo e l'autista della vettura. Ancora da chiarire le cause. Sul posto il 118 che sta trasportando la vittima in ospedale e i vigili urbani per ricostruire la dinamica del sinistro.