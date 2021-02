Bari, sit-in di protesta ex Socrate per rivendicare diritto alla casa

BARI - Sit in di protesta, questa mattina, presso il palazzo dell'Economia del Comune di Bari, da parte dell'associazione Socrate, in rappresentanza della comunità degli abitanti, per sollecitare l'attuazione del protocollo d'intesa a seguito dell'impegno preso lo scorso 7 gennaio dal sindaco Decaro.

Diverse sono state le proposte delineate per una ricollocazione soddisfacente di tutti gli abitanti. Nei prossimi giorni si procederà ad una raccolta firma a sostegno della proposta migliore per una conclusione positiva della vertenza ex Socrate.