Bari, ex Socrate, sit-in di protesta: «Disumano abbandonare le persone al freddo»

Si sono dati appuntamento in corso Vittorio Emanuele gli ex occupanti dell'ex liceo Socrate di Bari, dove lo scorso 22 dicembre è scoppiato un incendio, costringendo all’evacuazione dei circa sessanta migranti che da oltre un decennio vivono lì. «L'ex Socrate non si tocca. No speculazione, sì autorecupero»: questo si legge su uno degli striscioni portati in mano dagli uomini in protesta, che chiedono 'casa, lavoro e diritti per tutti'.

«Le persone che vivono nell’ex liceo Socrate sono ancora senza luce e con questo freddo non è possibile abbandonarle, lasciarle in quello stato. Sono esseri umani e serve una soluzione; serve con estrema urgenza». Don Angelo Cassano, parroco di San Sabino, ancora domenica sera, recandosi in via Fanelli, nell’ex struttura scolastica del quartiere San Pasquale, ha verificato le difficoltà in cui versano le 60 persone che lì hanno trovato un riparo «ma che meritano di vivere dignitosamente». Don Angelo aderisce alla manifestazione organizzata oggi in favore dei senzatetto: «Ci sarò. Io sono fuori dagli scontri politici e dico un netto no alle polemiche e alle strumentalizzazioni. Si deve tornare al dialogo. Prefettura, Comune, tutti coloro i quali possono agire, agiscano. La soluzione esiste e si chiama piano di autorecupero del 2014».

Il tam tam parte sui social. Una pagina Facebook, creata per l’occasione, dà appuntamento oggi (ore 9,30 piazzetta dell’Economia a corso Vittorio Emanuele, presso la Ripartizione Tributi del Comune) a tutti coloro i quali vogliono difendere le ragioni dei 60 senzatetto ospitati nell’ex liceo scientifico Socrate. Un sit-in la cui parola d’ordine è già esplicita: «Il Socrate non si tocca!». Altrettanto espliciti gli obiettivi degli organizzatori contrari a ogni forma di sgombero e a ogni «speculazioneedilizia». «Sia attuato - scrivono - il progetto di autorecupero della struttura concordato in un protocollo d’intesa firmato nel 2014». Ed ecco l’atto cruciale cui fa riferimento don Angelo Cassano: l’accordo fra Regione Puglia, Comune di Bari, Politecnico, la rete di associazioni «Ingegneria senza frontiere», l’associazione Socrate, l’Arpa e Formedil. Prevedeva e prevede, perché è rimasto ancora inattuato ma è di estrema attualità, la redazione di un progetto di autorecupero dell’immobile. Sarebbero stati gli stessi residenti a ristrutturarlo assicurandosi la permanenza durante i lavori. L’associazione Socrate, nell’annunciare l’appuntamento di oggi ricorda di aver, nel 2017, «consegnato il progetto preliminare di autorecupero».

Chi difende le ragioni dei senzatetto dell’ex Socrate e chiama alla mobilitazione civile chiede «un tavolo operativo» per l’attuazione dei lavori e «la presa di responsabilità da parte del Comune e della Regione sulla condizione precaria - si legge sempre nella nota social in cui si divulgano i dettagli dell’odierno sit-in - della comunità di abitanti». E siccome la comunità «ha chiesto di incontrare il sindaco e le istituzioni coinvolte, sempre sorde a tali richieste», oggi gli organizzatori si rovolgeranno ancora «al sindaco» perché li riceva «accettando pienamente ogni richiesta. Basta sgomberi. La casa è un diritto inalienabile. La casa è di chi l’abita, è un vile chi lo ignora».

La manifestazione di oggi è una risposta ai fatti dello scorso 22 dicembre: il principio di incendio della struttura, così come riportato dagli organi d’informazione con l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo gli organizzatori della manifestazione in difesa dei senzatetto dell’ex Socrate, l’intervento della forza pubblica puntava allo sgombero della struttura. Nel mirino della polemica gli assessori comunali alle Opere pubbliche e al Welfare: Giuseppe Galasso e Francesca Bottalico. A giudizio dei manifestanti, il primo «ha espresso la volontà di abbattere la struttura», mentre a Bottalico vien chiesto di dimettersi perché «avrebbe abbandonato la comunità». Raggiunta dalla “Gazzetta”, l’assessore Bottalico ha preferito non replicare.

«Non a caso mi sono voluto tenere lontano da qualsiasi polemica, dentro e fuori i social network, sulla vicenda ex Socrate» spiega il presidente dell’associazione «La Giusta Causa» Michele Laforgia. «Bisogna garantire rapidamente una sistemazione dignitosa alle persone che vivono nell’ex liceo - sottolinea Laforgia - e bisogna farlo considerando questa la priorità assoluta. Io credo si debba procedere alla ristrutturazione dell’immobile, coinvolgendo chi ci vive secondo il protocollo del 2014, ma mi sembra ovvio - aggiunge Michele Laforgia - che essendo necessari interventi strutturali, a queste stesse persone debba essere assicurata una sistemazione transitoria, dignitosa, altrove in attesa della conclusione delle opere. Ripeto: la comunità dell’ex Socrate va tutelata anche perché è integrata nel quartiere. Il protocollo del 2014 non è stato mai finanziato e non mi interessa, qui, ora, discutere sul perché la Regione Puglia, di fatto, non ha reperito i finanziamenti. Voglio solo dire due cose in sintesi - conclude Laforgia - ricordando che gli atti del Comune prevedono per l’ex Socrate la destinazione originaria. Non c’è alcuna ordinanza di sgombero da parte dell’Amministrazione comunale e tutto è nato da un equivoco. L’assessorato al Welfare e l’assessore Bottalico, ben prima dell’emergenza covid, hanno fatto uno sforzo straordinario che ha permesso di compiere passi da gigante nella lotta alle povertà. Poi, se vogliamo discutere di equivoci, sviando dal problema, io non ci sto. Non cado in questo vecchio vizio che la sinistra si trascina dal secolo scorso». (Fulvio Colucci)