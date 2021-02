Bari, albero crolla in parcheggio condominiale: tre auto danneggiate

Un grosso albero è caduto questa notte nel parcheggio di un condominio a Bari, in via Palmieri, poco distante dal Parco 2 Giugno. L'albero, probabilmente già malandato e crollato per il vento, ha danneggiato tre macchine in sosta. Non ci sono feriti. Ancora per oggi il vento che si è sollevato da ieri sera, dopo un sabato mattina caldo e soleggiato, continuerà a soffiare sulla città; previste anche piogge in serata.