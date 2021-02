Puglia in zona arancione ma la primavera è alle porte: baresi a spasso in spiaggia

BARI - Nonostante la Puglia resta in zona arancione i baresi non si fanno sfuggire il primo sole di primavera e si riversano per le strade della città. In molti si concedono lunghe passeggiate sul Lungomare Nazario Sauro e si fermano in spiaggia a Pane e Pomodoro, complici le temperature fin troppo miti di questo sabato 6 febbario.