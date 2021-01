Ceglie del Campo, vigile investito da uomo pizzicato mentre buttava spazzatura fuori orario: è grave

Un agente della Polizia Locale è stato investito questa mattina a Ceglie del Campo (Ba), a quanto emerge da parte di un uomo che è stato pizzicato mentre gettava il sacchetto della spazzatura fuori dall'orario del conferimento, e ha reagito violentemente travolgendo il vigile con la sua auto e trascinandolo per decine di metri. Il responsabile è stato fermato poco dopo, l'agente è stato portato al Policlinico in codice rosso ed è grave. Sotto choc il collega: i due avevano agito in borghese e chiesto le generalità all'uomo, che ha avuto questa violenza reazione. Il responsabile è un 44enne incensurato che risponderà di resistenza a pubblici ufficiali, lesioni aggravate, tentato omicidio, fuga e omissione di soccorso.

(foto e video Luca Turi)