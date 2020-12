Bari, ultimo giorno da zona gialla: l'Antivigilia è all'insegna degli aperitivi

BARI - I baresi anticipano la festa della Vigilia al 23 dicembre: per tutta la mattinata in centro a Bari c'è stato un via vai continuo di persone. Chi corre a comprare l'ultimo regalo, chi fa la spesa o chi semplicemente si gode l'ultimo giorno di zona gialla prima del lockdown gustandosi un aperitivo al bar. Come mostrano le immagini, tutti rigorosamente con la mascherina si muovono per le strade della città. Continuano intanto i controlli della polizia che, con l'arrivo dell'ordinanza sindacale che scatterà domattina, hanno intensificato le ronde.