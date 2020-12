Bari, mascherine e assembramenti: intensificati i controlli in città

BARI - Da questa mattina in città sono scattati controlli anti Covid più capillari sugli assembramenti e sull'utilizzo delle mascherine soprattutto in previsione del prossimo fine settimana e dei successivi giorni di festa in quei luoghi e in quegli orari in cui si possono verificare maggiori punte di frequentazione.

Polizia e carabinieri hanno vigilato, si in centro che in periferia, l'osservanza delle disposizioni dell'ultimo Dpcm e delle misure a tutela della salute pubblica stabilite a livello locale.