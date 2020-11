Sannicandro, auto contro ambulanza in codice rosso: ferito l’equipaggio del 118

BARI - Quattro dei cinque componenti di un equipaggio del 118 in emergenza sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Sannicandro, all’incrocio con la provinciale per Grumo. L’impatto è stato particolarmente violento: l'ambulanza era diretta all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, dopo aver caricato a bordo medico e infermiere dell’automedica arrivata in supporto dell’ambulanza. Ad avere la peggio sono stati il medico, il soccorritore e i due infermieri a bordo dell’ambulanza, che dopo lo schianto ha colpito un’auto parcheggiata. A quanti pare il bambino a bordo dell’auto coinvolta nell’incidente avrebbe battuto la testa e sarebbe stato trasportato in ospedale con un mezzo privato.

Il paziente a bordo dell’ambulanza al momento dell’impatto è stato caricato su un’altra ambulanza per essere trasportato in ospedale.