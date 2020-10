Primo giorno d'apertura al pubblico della Fiera del Levante a Bari: le foto

BARI- Il vento di scirocco è stato l’unico elemento di disturbo della prima giornata della 84^esima edizione della Campionaria Generale organizzata da Nuova Fiera del Levante che si è svolta come da previsioni in grande tranquillità e sicurezza.

Ingressi scaglionati e misure anti-Covid applicate in tutto quartiere fieristico. Di sicuro una delle attrazioni che ha destato più interesse è stato il Be Wine!, il salone mediterraneo dei vini che ha proposto la prima delle sue masterclass dedicata ai vitigni autoctoni a bacca bianca, ma anche lo spazio #InsiemepergliSdg inaugurato dalla vice ministra agli Esteri e alla Cooperazione Internazionale Emanuele Del Re.

Il week end si è aperto con le performance di artisti di strada e trampolieri che si sono esibiti tra i viali del quartiere facendo da cornice al Waterbowl Show, uno spettacolo unico nel suo genere ed assolutamente coinvolgente: una vasca trasparente con più di 1000 litri d’acqua, due ammalianti danzatrici, come sirene, con movenze sensuali, si sono esibite in tuffi, contorsioni ed elementi acrobatici. Con estrema eleganza e grazia le artiste hanno portato in scena uno show di forte impatto visivo e emotivo.